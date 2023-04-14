Игнатов: «Теперь надо выигрывать у «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Торпедо».

«Тяжело судить, заслуживали ли мы победы в этом дерби (3:3 с «Динамо»). Счет на табло — его уже не изменить. Значит, так было суждено. Но мы отдали все силы. Разберем ошибки и будем готовиться дальше. Мы создали чуть побольше моментов, но не реализовали их. Поэтому результат такой. Теперь надо выигрывать у «Торпедо». У нас задача — выходить на каждый матч и побеждать. Неважно, какой соперник. Главное, показать себя с лучшей стороны. Тяжело сказать, почему у нас такой неудачный отрезок весной в плане результатов. Повторюсь, каждую встречу мы выходим играть на максимуме», — цитируют «Известия» Игнатова.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится в субботу, 15 апреля. Начало — 19.00 по московскому времени.