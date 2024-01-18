Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:16

Непомнящий о словах Малышева про Абаскаля: «Меня смущает, если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева, который заявил, что клуб имеет план Б на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я не был никогда работодателем, не был по ту сторону баррикад, но если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б, то это «доверие». Меня это смущает. Я не судья, не могу комментировать, имеет ли право руководитель говорить так. Какого-то тренера подобное высказывание мотивирует, какого-то обезоружит. Но приятного мало! Я бы на это тоже обратил внимание. Мне не хочется осуждать этого руководителя. Его профессия предполагает думать на несколько ходов вперед, но это необязательно говорить вслух», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 матчей.

Источник: https://legalbet.ru/news/mne-ne-hochetsya-osuzhdat-ego-no-eto-neobyazatelno/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
2
Читайте также
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Французская журналистка рассказала об оставшихся в рядах ВСУ соотечественниках
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Metaratings: «Спартак» планирует вылететь на игру с «Зенитом» сразу со сборов в ОАЭ
Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»
Мостовой: «Я и Жирков спокойно могли бы в концовках матчей играть за «Зенит»
Гладилин исключил приход Моуринью в «Спартак» или другую российскую команду
Малафеев: «Думаю, уход Кругового из «Зенита» — инициатива его представителя»
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Я и Жирков спокойно могли бы в концовках матчей играть за «Зенит»

Metaratings: «Спартак» планирует вылететь на игру с «Зенитом» сразу со сборов в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости