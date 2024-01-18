Metaratings: «Спартак» планирует вылететь на игру с «Зенитом» сразу со сборов в ОАЭ

«Спартак» может вылететь в Санкт-Петербург на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» сразу со сборов в Дубае, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, окончательное решение будет принято, когда станет известно точное расписание игр 19-го тура, запланированного на первые числа марта.

Игроки «Спартака» выйдут из отпуска 19 января и 22-го числа отправятся на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Последние матчи московская команда предварительно планирует провести 20 и 21 февраля. Ожидается, что игры пройдут против клуба «Абдыш-Ата Кант» и «Астаны», но даты и соперники могут измениться. За время зимних сборов красно-белые получат лишь четыре выходных дня.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.