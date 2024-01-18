Мостовой: «Я и Жирков спокойно могли бы в концовках матчей играть за «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Зенит» много не потеряет с уходом защитника Данила Кругового.

«Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он заявил, что вместе с Юрием Жирковым мог бы сейчас играть за «Зенит».

«Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти», — добавил он.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.