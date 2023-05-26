Непомнящий считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах «Локомотива» в следующем сезоне РПЛ.

«Безусловно, продление контракта Дзюбы напрашивалось, это логичное решение руководства «Локомотива». Артем хорошо показал себя во второй части чемпионата, много забил, был полезен. С таким укомплектованным составом и талантливыми игроками команда сможет добиться хороших результатов. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.