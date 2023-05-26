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Сегодня, 18:18

Непомнящий считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах «Локомотива» в следующем сезоне РПЛ.

«Безусловно, продление контракта Дзюбы напрашивалось, это логичное решение руководства «Локомотива». Артем хорошо показал себя во второй части чемпионата, много забил, был полезен. С таким укомплектованным составом и талантливыми игроками команда сможет добиться хороших результатов. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-v-sleduyushhem-sezone-lokomotiv-budet-borot-sya-za-trojku-rpl/
Валерий Непомнящий
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
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13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
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