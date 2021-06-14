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Непомнящий считает, что Рую Витории придется непросто в «Спартаке»

18:57
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Он был успешен у себя на родине, но работать дома и работать за рубежом — большая разница, — цитирует Непомнящего «Газета.Ru». — Да, у «Спартака» скоро столетний юбилей, но я не могу сказать, тот ли это человек, который подходит клубу.

Я с большим уважением отношусь к «Спартаку» во все времена, но для меня всегда было удивлением, что это клуб, который все время должен быть на первых полосах газет, и необязательно в связи со спортивными результатами. Сегодня возникает такая же ситуация, и Виторию ждут непростые времена».

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/14/n_16104278.shtml

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