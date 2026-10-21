Все билеты на матч ЦСКА — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» проданы, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Матч пройдет в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Домашний стадион ЦСКА вмещает 29 071 зрителя.

После 11 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. У «Спартака» — 23 очка и 3-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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