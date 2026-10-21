Все билеты на матч ЦСКА — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» проданы, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Матч пройдет в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16.00 по московскому времени.
Домашний стадион ЦСКА вмещает 29 071 зрителя.
После 11 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. У «Спартака» — 23 очка и 3-е место.
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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|И
|В
|Н
|П
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|
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|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
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|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
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|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
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|11
|3
|3
|5
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|
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|6
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|
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|11
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|5
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|
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|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
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|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
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|3
|7
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30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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