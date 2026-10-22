Гильерме признался, что пока не готов стать спортивным директором «Локомотива»: «Рано для меня»

Бывший голкипер «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников Маринато Гильерме в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли он стать спортивным директором клуба.

— Вы сегодня в рамках сессии РФС говорили о своей работе в «Локо». Правда ли, что вы могли стать спортивным директором клуба?

— Нет. Но я бы и не согласился. Думаю, для меня это рано — очень большая ответственность. Тем более занять эту должность в таком большом клубе, как «Локомотив»... Я пока не готов к назначению на этот пост. Еще должен пройти много с точки зрения образования и опыта. Сейчас мне дают возможность его получить. И я получаю от этого большое удовольствие. В будущем, может, и смогу стать спортивным директором, но пока не готов.

— Еще говорят, вы причастны к переговорам с Фассоном о переподписании его контракта.

— Переговоры я не вел. Скорее помогал с переводом. Никакие задачи в переговорах не решал. Только помощь с языком. А занимался переговорами руководитель клуба.

— Как, кстати, складываются ваши отношения с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым?

— Пока знакомимся. Он большой профессионал с огромным опытом скаутинга. Надеюсь, у него все будет хорошо в клубе и он проявит себя.

После ухода Дмитрия Ульянова из «Локомотива» новым спортивным директором команды стал Нариман Акавов.