Зарема Салихова рассказал подробности трансфера Урунова в «Спартак»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась подробностями трансфера полузащитника Остона Урунова, который перешел в московский клуб прошлым летом из «Уфы».

«Спартак» в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 000 евро плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15 процентов по контракту. Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос для какого клуба», — написала Зарема в Telegram-канале.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале уфимцы арендовали 20-летнего футболиста до конца июня. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ представитель Узбекистана провел за «Уфу» 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.