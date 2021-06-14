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Зарема Салихова рассказал подробности трансфера Урунова в «Спартак»

17:47
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась подробностями трансфера полузащитника Остона Урунова, который перешел в московский клуб прошлым летом из «Уфы».

«Спартак» в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 000 евро плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15 процентов по контракту. Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос для какого клуба», — написала Зарема в Telegram-канале.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале уфимцы арендовали 20-летнего футболиста до конца июня. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ представитель Узбекистана провел за «Уфу» 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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