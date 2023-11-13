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Непомнящий: «Для «Динамо» третье место — потолок»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» (2:0) в 15-м туре РПЛ.

— Вам нравится, как играет «Динамо» с приходом Лички?

— Да, команда прибавляет на глазах, за ней интересно наблюдать. С «Оренбургом» первый тайм был великолепен. Москвичи легко взламывали оборону соперника, имели кучу моментов. Но забили только после перерыва.

— Для нынешнего состава третье место — потолок?

— Сто процентов! Чтобы всерьез конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливать каждую линию. А еще необходим духовитый мужичок, который на поле будет держать команду в кулаке. Смолов на эту роль не тянет. Потому что сам не всегда стабилен. Фомин слишком скромный. Паршивлюк уже редко выходит в основе...

— Легионер, не знающий русского языка, тоже не вариант.

— Естественно. Нужен кто-то из своих. Такой, как Баринов или Глебов. Оба со стержнем, могут напихать кому угодно, никогда не опускают рук, в тяжелой ситуации готовы повести за собой. Идеальное сочетание игровых и человеческих качеств.

— Как вам бразилец Бителло, за которого летом «Динамо» заплатило десять миллионов евро?

— Задатки есть, но пока не восторгаюсь. Лучше скажу о Ласкальте, который после внезапного перевода в опорную зону прямо расцвел. Чувствуется, ему самому по душе эта позиция. И в отборе хорош, и пас отдать может. Все время в игре, не жадничает. Мысленно аплодирую Личке за такую находку.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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