Семин считает Файзуллаева главным открытием первого круга РПЛ

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, кого он считает главным открытием первого круга РПЛ в этом сезоне среди футболистов.

«Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок», — сказал Семин Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.