Семин считает Файзуллаева главным открытием первого круга РПЛ
Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, кого он считает главным открытием первого круга РПЛ в этом сезоне среди футболистов.
«Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок», — сказал Семин Metaratings.ru.
20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 14 матчах этого сезона.
Источник: Metaratings.ru
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