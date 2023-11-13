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Сегодня, 18:25

Непомнящий: «Даже Гайич сильнее Келлвена»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение об армейских новичках.

— Если зимой ЦСКА укрепит состав, сможет побороться за золото?

— Почему нет? До лидирующего «Краснодара» всего семь очков, до «Зенита» — пять. Это не пропасть. Но нужны действительно качественные приобретения. А они у армейцев получаются не всегда.

— Вы о ком?

— Возьмем Давилу. Да, в Воронеже забил красивый гол на 10-й минуте. Но после этого чилиец на поле растворился. Келлвен на правой бровке тоже не впечатляет. До Марио Фернандеса ему очень далеко. Скажу больше. Даже Гайич сильнее бразильского новичка!

— Зато с Файзуллаевым угадали.

— Да-а! Классный пацан! Если же брать предыдущее трансферное окно, то пришлись ко двору Виллиан Роша, Мойзес, Гайич и Зделар. А вот с Мендесом опорная зона проседает.

— Изначально казалось, что Мендес и Зделар — одноплановые.

— Нет-нет, Зделар — универсал. Играет неброско, но надежно. На любой позиции! Хоть в середине поля, хоть в центре обороны. А вообще смотрел я на армейскую заявку в матче с «Факелом» и думал: бедный Федотов! Как же ему тяжело! Минимум полкоманды уже абсолютно выхолощены. Потому что в чемпионате и в Кубке играть приходится практически без замен. На лавочке-то одна молодежь.

ЦСКА завершил первый круг чемпионата России на пятом месте с 25 очками. 25 ноября армейцы встретятся с «Динамо».

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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