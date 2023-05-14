Главчич: «Химки» должны были взять три очка в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич высказался о матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Второй тайм подмосковная команда играла в большинстве после удаления защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«В матче со «Спартаком» мы должны были взять три очка, но удалось взять только одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со «Спартаком», показывать желание, качество и результат», — приводит слова Главчича Sport24.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 27 матчей.