Спортивный директор «Оренбурга»: «Со своей стороны уже подписали контракт с Мансильей»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб со своей стороны подписал контракт с нападающим Брайаном Мансильей.

Ранее издание сообщало, что в ближайшее время Мансилья станет полноправным футболистом российского клуба на следующие три года.

«Наши юристы с юристами «Расинга» готовят трансфер. Со своей стороны мы уже контракт подписали, отправили бумаги «Расингу», теперь они их должны подписать. Ждем их подписи и после этого все», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл 23 матча в составе «Оренбурга», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.