Рейна заявил, что не жалеет о переезде в «Торпедо»: «Я думаю перед тем, как переходить в новый клуб»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, жалеет ли он о переходе в российский клуб.

«Я думаю перед тем, как переходить в новый клуб, оцениваю, как мне быть. Не жалею, что я переехал сюда. Хотел помочь команде. Пока получается вот так. Как профессионал, я в этих тоже матчах буду выкладываться на все сто процентов», — сказал Рейна «СЭ».

29-летний перуанец перешел в «Торпедо» из клуба МЛС «Шарлотт» в феврале 2023 года.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.