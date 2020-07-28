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«Не считаю роль гендиректора определяющей. На шахматной доске это не ферзь, а офицер». Бышовец — о ситуации в «Спартаке»

17:20
Анатолий Бышовец. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Анатолий Бышовец. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» обсудил происходящее в «Спартаке».

— Не сомневаюсь в искренности Леонида Арнольдовича, его любви к футболу и к команде, — заявил Бышовец. — Тем более эта игрушка в целом стоит достаточно дорого.

— Шамиль Газизов привнесет такую системность, учитывая его успешный опыт руководителя «Уфы»?

— Мне приходилось общаться с Газизовым во время становления «Уфы», за этим последовало назначение Канчельскиса, а потом и Колыванова. Системность выдерживалась, и позже с командой работали Гончаренко и Семак. Профессиональность и знания этих наставников — ключевой фактор происходившего в «Уфе», и это повышало роль Газизова. Не считаю, что роль генерального директора является определяющей, ведь это административная должность, он лишь создает условия для работы тренера. На шахматной доске это не ферзь, а офицер.

— «Спартак» ополчился на судейский корпус.

— У «Спартака» были основания для возмущения, как и у многих клубов. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vernetsya-li-v-peterburg-kokorin-kto-luchshie-igroki-chempionata-chto-nuzhno-zenitu-bolshoe-intervyu-byshovca-1695721/

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