Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи.

В воскресенье Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.

— Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем — путем массового прессинга в медиа. Но это наша работа и мы должны быть к этому готовыми. Встреча с детектором лжи? Не пожелаю никому такой встречи. Не знаю, в чем меня обвиняют. Официальное письмо с вызовом на детектор лжи я не получал, — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».