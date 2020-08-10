«Не понимаю, в чем меня обвиняют». Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев — о проверке на полиграфе
10 августа 2020, 21:40
Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи.
В воскресенье Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.
— Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем — путем массового прессинга в медиа. Но это наша работа и мы должны быть к этому готовыми. Встреча с детектором лжи? Не пожелаю никому такой встречи. Не знаю, в чем меня обвиняют. Официальное письмо с вызовом на детектор лжи я не получал, — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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