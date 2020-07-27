«Не ожидал, что Камчатка настолько красива». Крыховяк сделал фото с медведями

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новый пост в своем Instagram. Он продолжает путешествие по Камчатке.

— Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она будет такой красивой, — написал Крыховяк. — Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей одна из главных причин моей поездки.

«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. Поляк в 33 матчах сезона забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.