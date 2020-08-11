Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о назначенных в пользу его команды пенальти в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2).

— Первый пенальти — это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора, — цитирует «РИА Новости» Ротенберга. — Там Кирилл Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком» (тогда «Сочи» уступил со счетом 0:1 — прим. «СЭ»), и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол — вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов». А искать что-то в судействе... Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?