Назаров спел новую песню, назвав три очка "Спартака" недоношенными, а "Уфу" - "Реалом" и "Аяксом"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню, посвященную команде. Видео он опубликовал в своем Инстаграме.

- Слишком мягка стать "Спартака". Три очка мы в мученьях родили, но недоношенных, правда, слегка, - говорится в тексте песни. - Как силен был уфимский "Реал", как "Аякс" он башкирский играл. Но бороться с "Уфою" не получится стоя.

Ранее "Спартак" обыграл "Уфу" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

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