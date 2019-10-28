Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России:

— Лишь только вечер затеплится синий,

Лишь только Понсе забьет первый мяч.

Моментально поймут на дрезине,

Что сегодня сильнее секач.

Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,

И впусти раза три по любви.

Устоять перед страстью пустая попытка

Побеждать в красно-белой горячей крови.