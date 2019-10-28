Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»
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Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России:
— Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только Понсе забьет первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови.
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