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Наумов: «Матч ветеранов «Локомотива» — это интересно, но я вряд ли смогу его организовать»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможность проведения ретро-матча с легендами красно-зеленых.

«Я когда работал в «Локомотиве», мы часто устраивали подобные матчи, матчи-проводы и тому подобное. Делали и международные выставочные турниры — к нам приезжали «Севилья», «Милан», «Челси», был «Кубок РЖД»... Это было интересно и привлекательно для меня. Но я уже давно в футболе не работаю, и вряд ли к моему мнению прислушаются в «Локомотиве» в плане того, чтобы провести какой-то матч ветеранов. Хотя это, безусловно, было бы интересно. Но я, повторюсь, сомневаюсь, что у меня получится что-то организовать: там свой календарь, свои планы у клуба. Это должны делать те, кто работает в футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Ранее стало известно о том, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России-2008 и «Зенитом». Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-match-veteranov-lokomotiva-e-to-interesno-no-ya-vryad-li-smogu-ego-organizovat/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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