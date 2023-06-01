Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России»

Футбольный агент Николай Пырнэу в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное возвращение своего клиента Дана Петреску на работу в Россию.

«Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России. Но никаких предложений и звонков от клубов и руководителей не было. Мы не будет настаивать, чтобы Петреску брали в какой-то российский клуб. Если будут предложения, то будем их рассматривать», — сказал Пырнэу «СЭ».

55-летний специалист на данный момент возглавляет румынский «Клуж». В России Петреску дважды работал в «Кубани» (2010-2012, 2016), а также в московском «Динамо» (2012-2014).