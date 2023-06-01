Игрок «Торпедо» Кухарчук: «Итог сезона для команды — неудовлетворительно, но при Клотете все поменялось»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук подвел итоги уходящего сезона для московской команды.

«Итог сезона для команды — неудовлетворительно. Какой еще может быть итог, если мы вылетели из РПЛ. При Клотете все поменялось, конечно. У каждого тренера свои методы и стиль работы. Могу сказать за себя, что как профессиональный футболист не позволяю себе эмоционально реагировать на такие изменения в клубе. Стараюсь просто работать», — цитирует Кухарчука Sport24.

По итогам 29 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В 30-м туре РПЛ автозаводцы сыграют в гостях против «Локомотива». Игра состоится 3 июня.

С марта 2023 года «Торпедо» возглавляет испанский тренер Жозеп Клотет.