«Наткнулся на твиттер одной московской команды». «Спартак» пошутил об удаленном ролике ЦСКА

Twitter «Спартака» отреагировал на пост ЦСКА в социальных сетях, который вызвал бурю негодования.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала шуточную переписку с новичком команды Юсуфом Языджи, который был арендован у «Лилля».

В ролике, представленном в соцсетях армейцев, аккаунт клуба сначала лайкает его фотографии, а затем начинает личную переписку на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды pic.twitter.com/aCSKwvHA4r — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2022

Ролик уже удалили из всех аккаунтов ЦСКА.