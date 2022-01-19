Президент «Урала» поддержал законопроект о пиве на стадионах

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал законопроект о возможности продажи пива на стадионах.

— Закон о пиве прошел несколько чтений. Вы знаете, в каких сроках он будет принят?

— Нет, государство же принимает его. Закон лежит в государственной думе. Рано или поздно к этому вернутся. Запретный плод всегда сладок. Иногда идешь на стадион и видишь, как перед стадионом стоят болельщики. Пока 2,5 литра пива не выпьют — не зайдут на стадион. Лучше он на стадионе выпьет бокал пива, чем придет на него пьяный. Пиво не принесет никакого зла. По бокалу дорого пива на стадионе — это же нормально. Не каждый болельщик сможет себе позволить.

Правительство планирует внести поправки в законопроект о продаже пива на стадионах, распространив это разрешение не только на футбол, но и на остальные стадионы.