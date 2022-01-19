Григорий Иванов рассказал о состоянии Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Олега Шатова.

— Как проходит ваш сбор? Все ли в порядке у Урала?

— Четыре дня тренируемся, все в порядке. Ребята набирают физическую форму. С мячами пока мало работают. Мне нравится, как они работают.

— Как чувствует себя Олег Шатов?

— Шатов такой футболист, который всегда вольется в любой коллектив. Он очень порядочный человек, я знаю его с детства. Ему не составило труда войти в команду. Дай бог, чтобы здоровье было на уровне. Он большой футболист.

— Как у него дела с набором формы?

— Все нормально. Он уже готов. Если он решил продолжить карьеру, значит, он готовился к сборам. Он физически и психологически готов.

— Вы удивили всех цитатой о его пожизненном контракте.

— Конечно, пожизненный. Это можно воспринимать по-разному. Когда молодым парнем от нас уходил в Анжи, он говорил что хочется закончить в Урале.

— Сейчас он так же говорил?

— Сейчас надо начать для начала. Лично я буду отталкиваться от его желания.