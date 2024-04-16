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Сегодня, 10:00

Натхо: «Переживаю из-за войны в секторе Газа. Моя семья живет в Израиле»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» высказался о палестино-израильском конфликте.

— Как воспринимаете происходящее между Израилем и Палестиной?

— Как и любой нормальный человек, переживаю из-за войны. Не знаю людей, которые могут радоваться происходящему. Моя семья живет в Израиле. Я сам мусульманин. Меня беспокоит то, что происходит. Сейчас я лишь могу молиться за мир.

— Каким для вас был день, когда все началось?

— Был шокирован фотографиями и видео, которые появлялись. Седьмое октября — катастрофа. Атаковать людей в их домах...это страшно. Не то, что ты хочешь видеть. С этого дня относительно ситуации между Израилем и Газой мы видим только плохие кадры. Мы можем только молиться, чтобы все это закончилось и наступили лучшие дни.

— Не было мыслей перевезти семью?

— Нет. Моя семья много лет живет в Израиле. Ситуация и до этого была не очень хорошая. Но такова реальность. Мы не можем каждый раз менять место жительства. Надеемся, что вскоре все наладится.

— Вы точно слышали о том, что члены Европарламента требовали от ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров. Как отнеслись к этому?

— Слышал об этом. Но я бы не хотел рассуждать на эту тему. Не моя работа. Это политический момент. Политика не помогает никому. Судя по моему опыту, только негативные моменты происходят из-за ее влияния. Обычные люди просто хотят жить в мире. Многие проблемы из-за политики. Поэтому я предпочитаю об этом не говорить на протяжении своей карьеры, — сказал Натхо «СЭ».

В феврале группа членов Европарламента написала письмо в адрес ФИФА и УЕФА с требованием отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.

Письмо подписали 13 депутатов Европарламента.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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