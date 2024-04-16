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Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был..? Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет». Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы... И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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П
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Динамо

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