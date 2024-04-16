Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был..? Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет». Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы... И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.