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Натхо — о Зделаре: «Он доволен тем, как идут дела в ЦСКА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим одноклубником по сербскому клубу, а ныне полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.

— Следите ли за старыми друзьями по ЦСКА?

— Когда есть время, смотрю матчи. Я играл с несколькими футболистами из текущего состава. Саша Зделар был моим одноклубником по «Партизану». Тепло к нему отношусь. Мы несколько раз виделись с ним после его перехода в ЦСКА.

— Советовался с вами перед отъездом?

— Да. Несколько раз говорили. Он отличный парень и игрок. У него и не должно было возникнуть каких-то проблем. Саша — серьезный футболист, который много трудится. В России любят таких игроков. Я много раз говорил, что ЦСКА — хорошая команда, которая ему подойдет. Кроме того, Москва — отличный город. Несколько недель назад виделся с ним. Он доволен тем, как идут дела. Желаю ему только удачи, — сказал Натхо «СЭ».

29-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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