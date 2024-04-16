Натхо — о Зделаре: «Он доволен тем, как идут дела в ЦСКА»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим одноклубником по сербскому клубу, а ныне полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.

— Следите ли за старыми друзьями по ЦСКА?

— Когда есть время, смотрю матчи. Я играл с несколькими футболистами из текущего состава. Саша Зделар был моим одноклубником по «Партизану». Тепло к нему отношусь. Мы несколько раз виделись с ним после его перехода в ЦСКА.

— Советовался с вами перед отъездом?

— Да. Несколько раз говорили. Он отличный парень и игрок. У него и не должно было возникнуть каких-то проблем. Саша — серьезный футболист, который много трудится. В России любят таких игроков. Я много раз говорил, что ЦСКА — хорошая команда, которая ему подойдет. Кроме того, Москва — отличный город. Несколько недель назад виделся с ним. Он доволен тем, как идут дела. Желаю ему только удачи, — сказал Натхо «СЭ».

29-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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