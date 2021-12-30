Насри: «Манчини приглашал меня в «Интер» и «Зенит»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри рассказал о своих отношениях с главным тренером национальной команды Италии Роберто Манчини.

«После конфликта Манчини приглашал меня в «Интер» и «Зенит», — приводит слова Насри FC Inter News со ссылкой на Canal+. — Роберто ценит искренних, а не фальшивых людей. У меня больше не было с ним проблем, и с тех пор мы всегда ладили».

Полузащитник вспомнил конфликт с тренером во время совместной работы в «Манчестер Сити».

«У нас завязался конфликт во время гостевой игры с «Вулверхэмптоном». Манчини продолжил пререкаться со мной в первом тайме. Попросил его остановиться. Если ты недоволен, замени меня. Этого не произошло, я собирался выйти на поле во втором тайме. В раздевалке снял бутсы и сказал Яя Туре, сидевшему рядом, что, если тренер опять будет говорить со мной в таком тоне, брошу в него бутсы. Роберто неуважительно относился к игрокам команды. Мы ругались, я называл его последними словами. На следующий день я отправился в Париж, а через два дня оказался в запасе на встречу с «Манчестер Юнайтед». Из Абу-Даби прилетел президент «Манчестер Сити», который хотел с нами увидеться. Он сказал Манчини, что, если я буду в хорошей форме, мы выиграем. Я вернулся в команду, мы с Роберто помирились в частном самолете, который он оплатил вместе со мной, чтобы я вернулся из Парижа», — рассказал он.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Под его руководством петербургская команда впервые за десять лет завершил чемпионат, не попав в тройку призеров.