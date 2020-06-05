Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что обсуждалось на пятничном общем собрании клубов РПЛ.

— Сегодня проходило собрание РПЛ. Какие решения на нем были приняты? — вопрос Медведеву.

— Самое главное, что в устном виде был представлен регламент проведения тренировочного процесса и матчей чемпионата России (в письменном виде мы его уже получили накануне). Клубы имели возможность задать вопросы и представить свои предложения. Естественно, помимо регламента, будут еще инструкции по его реализации. Эти инструкции должны быть реализованы в каждом городе, на каждой арене. РФС и РПЛ проделали огромную работу с государственными органами — и с Правительством, и с Роспотребнадзором. Важно, что согласовано возобновление чемпионата и допускается присутствие зрителей на уровне 10 процентов от максимальной заполняемости стадиона. Теперь нужно, чтобы подготовительный процесс прошел целенаправленно, чтобы все подготовились как следует, чтобы тренировки в командах проходили в соответствии со стандартами безопасности, которые утверждаются в каждом клубе и каждом местном управлении Роспотребнадзора. Все будет утверждаться на исполкоме РФС, где будет окончательно принят регламент. Но у меня нет никаких сомнений, что он будет утвержден.

— «Зенит» принял этот регламент, или у вас есть рекомендации и вопросы по нему?

— Мы подготовили некоторые рекомендации, пожелания. Какие — не скажу. Если они найдут отражение в регламенте, я смогу вам это с гордостью сказать.

— Первый домашний матч «Зенит» проведет 26 июня. Уже известно, он будет со зрителями или нет?

— Пока окончательного решения нет. Мы будем делать все, что нужно, чтобы нам такое разрешение местный Роспотребнадзор дал. Все зависит от него.

— Вы говорили, что будет разработана система выбора зрителей между владельцами абонементов. Когда станет известно, кто именно попадет на трибуны?

— Сначала должно быть дано разрешение на присутствие зрителей, а потом мы будем применять систему. Она уже подготовлена, она учитывает интересы всех владельцев абонементов, интересы «виража».

— Если зрителей не будет, то «Зенит» все равно будет играть на «Газпром Арене»? В прошлом сезоне при пустых трибунах команда проводила матч с минским «Динамо» на «Петровском».

— На «Петровском» играть точно не будем. На «Смене» тоже.

— Сроки трансферного окна утверждены?

— Есть проект сроков действия окна — с 26 июля по 19 сентября. Но это еще подлежит утверждению. Эти сроки нас устраивают — чемпионат заканчивается, а потом открывается окно.

— Все проголосовали за эти сроки или были те, кто не поддержал решение?

— Я не слышал ни одного негативного отзыва. (Гоша Чернов)