«Нас, футболистов, называют деревьями. Нахожусь в своей среде» Дзюба показал спальню

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант», как проводит время в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Это моя спальня, моя обитель, — сказал Дзюба. — Вы же знаете, нас, футболистов, называют деревьями. Я нахожусь в своей среде (в кадре Дзюба находился рядом с пальмой, — прим. «СЭ»). Артем Дубин. Так что все нормально. Мой распорядок дня? У нас в 11.30 с понедельника по пятницу общая тренировка в Zoom вместе с штабом по физподготовке. Мы выполняем удивительные упражнения: прыгаем с одного стула на другой, бегаем вокруг стульев, делаем перебежки всякие. Удивительные вещи, которые мы не понимаем, но делаем, чтобы оставаться в форме (смеется).