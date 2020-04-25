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«Нас, футболистов, называют деревьями. Нахожусь в своей среде» Дзюба показал спальню

10:32
Артем Дзюба в эфире «Вечернего Урганта».
Артем Дзюба в эфире «Вечернего Урганта».
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант», как проводит время в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Это моя спальня, моя обитель, — сказал Дзюба. — Вы же знаете, нас, футболистов, называют деревьями. Я нахожусь в своей среде (в кадре Дзюба находился рядом с пальмой, — прим. «СЭ»). Артем Дубин. Так что все нормально. Мой распорядок дня? У нас в 11.30 с понедельника по пятницу общая тренировка в Zoom вместе с штабом по физподготовке. Мы выполняем удивительные упражнения: прыгаем с одного стула на другой, бегаем вокруг стульев, делаем перебежки всякие. Удивительные вещи, которые мы не понимаем, но делаем, чтобы оставаться в форме (смеется).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Ibcot8ruCS0

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