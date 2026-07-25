«Факел» — «Динамо»: ничья после первого тайма

В матче 1-го тура чемпионата России между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» результативная ничья по итогам первого тайма — 1:1.

На 21-й минуте Вячеслав Якимов вывел воронежцев вперед. На 30-й минуте махачкалинцы сравняли счет благодаря автоголу Юрия Журавлева.

Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже.