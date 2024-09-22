Нападающий «Спартака» Жозе — о своей форме: «Я тренируюсь, все нормально»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил «СЭ» на вопрос, когда футболиста можно будет увидеть на поле.

— Когда восстановитесь?

— Я тренируюсь, все нормально.

Жозе провел в нынешнем сезоне шесть матчей: два — в FONBET Кубке России и четыре — в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 27 августа в игре с махачкалинским «Динамо». По сообщению пресс-службы «Спартака», футболист не выступал в сентябре из-за травмы.