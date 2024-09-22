«Спартак» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет на 3-й минуте

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Московское «Динамо» открыло счет в матче со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 3-й минуте забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.