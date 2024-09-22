Юран — о возвращении в РПЛ: «Руки чешутся? Очень сильно»

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ в качестве тренера.

— Когда ждать возвращения в РПЛ. Вы говорили, что у вас чешутся руки.

— Чешутся.

— Насколько сильно?

— Очень сильно.

Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари НН». В конце апреля нижегородцы отправили в отставку 55-летнего специалиста.

Ранее в своей карьере Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Локомотив» из Астаны и другие команды.