Соболев о первом тайме против «Крыльев Советов»: «Пока «Спартак» играет безобразно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскритиковал игру команды в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Не знаю, почему так происходит, сейчас разберем, но играем безобразно. Нечего сказать. Что может помочь команде? В перерыве тренер подскажет, поправит, но пока играем безобразно», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Соболев.

После первого тайма красно-белые уступают со счетом 0:1. Единственный гол на 30-й минуте забил полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.