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Соболев о первом тайме против «Крыльев Советов»: «Пока «Спартак» играет безобразно»

Нападающий «Спартака» Соболев назвал безобразной игру команды в первом тайме против «Крыльев Советов»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскритиковал игру команды в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Не знаю, почему так происходит, сейчас разберем, но играем безобразно. Нечего сказать. Что может помочь команде? В перерыве тренер подскажет, поправит, но пока играем безобразно», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Соболев.

После первого тайма красно-белые уступают со счетом 0:1. Единственный гол на 30-й минуте забил полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
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Зенит – Локомотив
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