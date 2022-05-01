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«Спартак» — «Крылья Советов»: арбитр ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его

Арбитр ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его в матче «Спартак» — «Крылья»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Евгений Турбин показал желтую карточку голкиперу «Спартака».
Голкипер «Спартака» выбежал за пределы штрафной площади.
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На 41-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин допустил две ошибки в одном эпизоде.

Он неверно квалифицировал действия вратаря красно-белых Александра Селихова, зафиксировав нарушение правил с его стороны. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и слегка коснулся ладонью корпуса соперника. Это действие нельзя квалифицировать как нарушение правил, оно не могло стать причиной падения самарца.

Голкипер «Спартака» выбежал за пределы штрафной площади.
Голкипер «Спартака» выбежал за пределы штрафной площади.

Но раз рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар, следовало показать Селихову не желтую карточку, как это сделал Турбин, а красную. Потому что ворота остались пустыми, следующим движением самарец мог забить гол.

Получается, что одно неверное решение судьи привело к анекдотичной ситуации.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов
Александр Селихов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Турбин
20
13
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И В Н П +/- О
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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 - : -
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Химки – Уфа
 - : -
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