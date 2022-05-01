Арбитр ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его в матче «Спартак» — «Крылья»

На 41-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин допустил две ошибки в одном эпизоде.

Он неверно квалифицировал действия вратаря красно-белых Александра Селихова, зафиксировав нарушение правил с его стороны. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и слегка коснулся ладонью корпуса соперника. Это действие нельзя квалифицировать как нарушение правил, оно не могло стать причиной падения самарца.

Голкипер «Спартака» выбежал за пределы штрафной площади.

Но раз рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар, следовало показать Селихову не желтую карточку, как это сделал Турбин, а красную. Потому что ворота остались пустыми, следующим движением самарец мог забить гол.

Получается, что одно неверное решение судьи привело к анекдотичной ситуации.