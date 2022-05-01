Экс-арбитр Николаев считает правильным назначение пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с защитником «Спартака» Самуэля Жиго на 26-й минуте матча с «Крыльями Советов», в результате которого был назначен пенальти в ворота красно-белых.

«Положение руки Жиго не естественное для этого эпизода, пенальти справедливо назначен и желтую карточку не надо показывать, так как нет удара по воротам со стороны игрока «Крыльев Советов», а есть касание, которое продлевает передачу в сторону ворот!» — сказал Николаев «СЭ».

На 26-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, но видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.