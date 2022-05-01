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Экс-арбитр Николаев считает правильным назначение пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с защитником «Спартака» Самуэля Жиго на 26-й минуте матча с «Крыльями Советов», в результате которого был назначен пенальти в ворота красно-белых.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Спартак» — «Крылья Советов»: пенальти назначен правильно, почему не удален Жиго?

«Положение руки Жиго не естественное для этого эпизода, пенальти справедливо назначен и желтую карточку не надо показывать, так как нет удара по воротам со стороны игрока «Крыльев Советов», а есть касание, которое продлевает передачу в сторону ворот!» — сказал Николаев «СЭ».

На 26-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, но видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
1
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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