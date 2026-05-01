Угальде — о поражении от «Крыльев Советов»: «Очень жаль, неудачные отрезки случаются»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал поражение от «Крыльев Советов».

«Мы знали, что «Крылья Советов» — сильная команда, особенно в контратаках. Именно с них они и забили голы. Очень жаль, что проиграли. Теперь надо думать о ЦСКА. Неправда, что я ходил в храм перед игрой. Что касается игры, то неудачные отрезки случаются, но надо стараться, чтобы забивать и приносить пользу команде. Конечно, хотелось бы порадовать болельщиков. Я каждый день тренируюсь и работаю, хочу помочь команде. Надеюсь, против ЦСКА сыграем хорошо и победим. Будет отлично, если забью в этой игре», — сказал футболист.

Костариканец в игре отметился голом с передачи Игоря Дмитриева.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.