Федорищев: «В последних пяти матчах, за исключением одного, «Крылья» показывают хороший футбол»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о будущем «Крыльев Советов» после окончания сезона.

— «Крылья Советов» точно не выполнят задачу — не попадут в топ-8. Будут ли какие-то изменения в клубе?

— Надо развиваться, хорошо играть и тренироваться. В последних пяти матчах, за исключением одного, «Крылья» показывают хороший футбол.

— Но Осинькина убрали в том году, потому что он не выполнил задачу.

— Были разные причины, почему было принято решение расстаться с Осинькиным. Наша задача сейчас — развиваться.

1 мая самарцы на своем поле обыграли «Спартак» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ. С 29 очками «Крылья» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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