«Локомотив» — «Динамо»: Монтеса заменили из-за травмы на 21-й минуте

«Локомотив» сделал вынужденную замену в первом тайме матча против московского «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

На 21-й минуте Сесара Монтеса, получившего травму, заменил Жерзино Ньямси.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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