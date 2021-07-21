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Старфельт подписал четырехлетний контракт с «Селтиком»

20:50
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Шотландский «Селтик» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Рубина» Карла Старфельта. Швед подписал четырехлетний контракт с клубом из Глазго.

«Я очень рад, что достигнуто соглашение. Мы действительно с нетерпением ждем, когда Карл присоединится к команде. Карл — опытный игрок, обладающий всеми качествами, необходимыми для настоящего успеха в «Селтике».

Он сильный, атлетичный и целеустремленный защитник, который повысит качество нашей команды. Я уверен, что он будет игроком, которого наши болельщики будут тепло приветствовать, и тем, кто будет действительно важен для нас в будущем», — цитирует главного тренера Анге Постекоглу пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за футболиста около пяти миллионов евро. 500 тысяч из них получит «Гетеборг», за который Старфельт выступал до перехода в «Рубин».

Старфельт выступал за «Рубин» с лета 2019 года. Всего за российский клуб 26-летний швед провел 42 матча и забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.celticfc.com/news/2021/july/Celtic-delighted-to-welcome-Swedish-defender-Carl-Starfelt/

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