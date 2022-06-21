Соболев прокомментировал уход Ваноли из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход тренера Паоло Ваноли из московского клуба.

«Пожелали с Ваноли друг другу удачи. Каждый делает свой выбор. Возможно, дело в семье», — сказал Соболев.

Также нападающий отреагировал на уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Уход Бакаева? Это выбор Зелимхана. Он его сделал, это его карьера, его жизнь. Не разговаривали с ним об этом», — сказал Соболев.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.