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Ринат Билялетдинов считает, что держать Ларссона против его воли в «Спартаке» бессмысленно

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Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Спартака» Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Надо продавать, если есть такая возможность. Нет смысла держать игрока против его воли. Толка тогда от него никакого. Не хочет и не хочет, его уговаривать что ли? Пусть занимается своей футбольной карьерой, как ему хочется. Надо отпускать и заканчивать отношения, юридически оформлять. И все, до свидания», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джордан Ларссон
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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