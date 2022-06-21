«Спартак» интересуется защитником «Урала» Кузьмичевым

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника «Урала» Ивана Кузьмичева. Красно-белые высоко оценивают потенциал футболиста молодежной сборной России.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел в составе «Урала» 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.

В январе 2020 года Кузьмичев перешел в «Урал-2» из «Лады-Тольятти». 16 мая 2021 года дебютировал в составе первой команды — в гостевой игре против «Локомотива» (0:1) вышел на 80-й минуте.