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Сегодня, 11:15

«Спартак» интересуется защитником «Урала» Кузьмичевым

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Иван Кузьмичев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника «Урала» Ивана Кузьмичева. Красно-белые высоко оценивают потенциал футболиста молодежной сборной России.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел в составе «Урала» 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.

В январе 2020 года Кузьмичев перешел в «Урал-2» из «Лады-Тольятти». 16 мая 2021 года дебютировал в составе первой команды — в гостевой игре против «Локомотива» (0:1) вышел на 80-й минуте.

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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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