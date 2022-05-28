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Глушаков поделился мнением о своем будущем в «Химках»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу команды во втором стыковом матче за место в РПЛ со «СКА-Хабаровск» (3:0).

— Это московская область, рядом Москва. Много друзей, наверное, из всех клубов кто-то написал, чтобы мы остались. Никто не хочет лететь в Хабаровск, к сожалению. Но это часть жизни, футбол, психология. Наверное, сюда проще приехать, чем лететь в Хабаровск.

Футболист также рассказал, что думает по поводу своего будущего в подмосковном клубе.

— Каким будет вообще будущее в «Химках»?

— У меня контракт. Ждем, время покажет. У меня есть еще 1,5- 2 года, не помню. Я играю. Я говорил, что у меня свободный контракт. В любой момент клуб может со мной расторгнуть его или я с клубом. У нас свои договоренности, с президентом клуба у нас хорошие, добрые отношения. Хотелось бы ему сказать спасибо за то, что делает для «Химок» и области. Спонсирует, дает свои деньги. Команда остается в премьер-лиге. Мы летели в Хабаровск, какой самолет нам сделали. Я со «Спартаком» даже на таком не летал.

— Что за самолет?

— Не могу сказать. Мы проиграли и было очень стыдно. Сегодня мы оправдали надежды — сказали, что закинем 3 гола Хабаровску.

«Химки» победили по итогам двух игр со счетом 3:1 и сохранили место в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Денис Глушаков
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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