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Нападающий «Ротора» Фламарион: «Сегодня будет хорошее настроение в раздевалке»

21:11
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Нападающий «Ротора» Фламарион поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это заслуга всей нашей команды. Мы все бились и играли до самого конца. Достигли главной цели — победы, — сказал Фламарион в эфире «Матч Премьер». — Сегодня будет хорошее настроение в раздевалке. Мы были под большим давлением, так как не могли одержать победу в сезоне. Теперь нужно этот момент закрепить.

Локомотив — Ротор

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