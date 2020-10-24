Нападающий «Ротора» Фламарион: «Сегодня будет хорошее настроение в раздевалке»

Нападающий «Ротора» Фламарион поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Это заслуга всей нашей команды. Мы все бились и играли до самого конца. Достигли главной цели — победы, — сказал Фламарион в эфире «Матч Премьер». — Сегодня будет хорошее настроение в раздевалке. Мы были под большим давлением, так как не могли одержать победу в сезоне. Теперь нужно этот момент закрепить.