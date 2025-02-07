Комличенко — об Энрике: «Ничего из разряда «супер» я не увидел»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о новичке «Зенита» Луисе Энрике.

В пятницу, 7 февраля, клуб из Санкт-Петербурга обыграл ростовчан (2:1) и вышел в финал Winline Зимнего кубка РПЛ.

— У «Зенита» играл Луис Энрике, дорогущий новичок. Как он тебе?

— Сыграли чуть-чуть, особо ему не дали сделать действий на поле. Нужно время на адаптацию. Пока ничего из разряда «супер» я не увидел.

24-летний Энрике присоединился к сине-бело-голубым 20 января 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Ранее бразилец выступал за «Ботафого».